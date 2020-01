ÖVP: Regierungsprogramm als Chance

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner spricht konkret den Öffentlichen Verkehr an. Hier würde die Mobilitätsmilliarde viele Möglichkeiten für das Burgenland bieten, etwa beim von der ÖVP präsentierten Vorschlag eines Burgenlandbusses: „Da geht es darum, dass das Burgenland die Chancen auch nützt. Man kann sich nicht auf andere verlassen, sondern muss selbst initiativ werden. Man muss mit dem Bund sprechen und mit der Bundesregierung zusammenkommen um zu schauen, welche finanziellen Mittel kann man bekommen“, so Steiner.

Schwarz: Bedarf an Pflegekräften decken

Laut der stellvertretenden ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz könne man auch im Pflegebereich profitieren. Man wolle professionelle Hilfe für die zu Pflegenden und für diese professionelle Ausbildung in Fachschulen wolle man sorgen, um den großen Bedarf an Pflegekräften in Österreich im Burgenland abzudecken.