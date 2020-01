Stegersbach: Pläne für das neue Tourismusjahr

Die Hotels rund um die Therme Stegersbach ziehen an einem Strang, obwohl sie zum Teil sehr verschiedene Gästeschichten anlocken. Die vier Leitbetriebe Balance, Larimar, Reiters und Puchhas haben in Stegersbach im Vorjahr erstmals 250.000 Nächtigungen erzielt. Das entspricht einer Auslastung von 70 Prozent.

Assinger als perfektes Werbegesicht

Als Werbetestimonial hat die Tourismusregion Stegersbach den ORF-Sportkommentator Armin Assinger gewonnen. Dieser wird in der kommenden Woche während der Schirennen in Kitzbühel in Tirol als Werbeträger für die Tourismusregion Stegersbach unterwegs sein. „Ich war 1995 zum ersten Mal hier und habe dabei fast das Herz an die Region verloren, weil mir die Gegend so gut gefällt“, so Assinger.

ORF

Die Kooperation ist für den kleinen Tourismusort eine Auszeichnung. Mit den Themen Golf, Radfahren und Wandern sei Assinger ein glaubwürdiger Werbeträger. „Armin Assinger hat eine dauerhafte mediale Präsenz. Er hat eine große Glaubwürdigkeit. Er ist vielleicht auch in der Golden Age-Generation noch immer der Traumschwiegersohn. Und außerdem ist Assinger ein sportlich-ambitionierter Mensch, und da passen wir mit unserer Freizeit- und Sport-Angebotskultur hervorragend zu ihm“, erklärt Richard Senninger, Obmann der Tourismusregion.

Wanderungen und neugestaltete Thermalquelle

Im heurigen Jahr wird in der Therme Stegersbach kräftig investiert. Außerdem soll es vermehrt geführte Wanderungen geben. Der Bereich der Thermalquelle wird 2020 neugestaltet. „Es sind sehr viele und unterschiedliche Projekte, wo wir in unserer Region die Angebote verdichten und wertvoll machen wollen, damit der Gast einfach schöne und wertvolle Tage hat“, erklärt Senninger.