EM 2020: Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf

Am Dienstag wurden die Quartiere der Mannschaft vor und auch während der Europameisterschaft bekannt gegeben. Während des Turniers ist man in Seefeld in Tirol untergebrach – mehr dazu in ÖFB-Team schlägt Zelte in der Heimat auf.

Attraktiver Standort für Trainingslager

Einen Teil der Vorbereitung auf das Turnier wird das Nationalteam zudem im Burgenland verbringen. Vom 24. Mai bis zum 1. Juni oist die ÖFB-Elf in Bad Tatzmannsdorf im Avita Resort untergebracht. Avita-Direktor Peter Prisching bezeichnet es als „große Ehre“, dass das Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf gastieren wird. „Natürlich ist die Freude groß. Wir haben uns sehr bemüht. Wir wissen, dass sehr viele andere Hotels und Destinationen das Nationalteam gerne gehabt hätten. Jetzt sind wir dabei, die Freude ist groß“, so Prisching.

ORF

Bei Fußballvereinen und -verbänden gilt Bad Tatzmannsdorf seit Jahren als attraktiver Rückzugsort für Trainingslager. Zu Gast sind regelmäßig verschiedene Fußballvereine und auch Nationalmannschaften – mehr dazu in Bad Tatzmannsdorf ist derzeit Fußballhochburg und Nationalteam trainiert in Bad Tatzmannsdorf. Bei der Europameisterschaft, die von bis stattfindet, sind vorerst nur zwei Spielorte unseres Teams bekannt: Österreich trifft in Bukarest auf die Ukraine und in Amsterdam auf die Niederlande.