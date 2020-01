Preis für Mut und Zivilcourage vergeben

Ausgezeichnet wurde unter anderem Barbara Pieber: Im Vorjahr waren ihr in Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) drei Männer in einem rumänischen Auto aufgefallen. „Ich habe dann bei der Polizei angerufen, weil ich Angst gehabt habe, dass eingebrochen wird. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Fahrer im Auto Schmiere gestanden ist und ein paar Häuser weiter eingebrochen wurde“, so Pieber. Einer der Verdächtigen wurde verhaftet, zwei weitere Täter sind geflüchtet.

Zahl der Einbrüche rückläufig

Bei der Preisverleihung am Montag in Eisenstadt wurde Frau Pieber dann vom stellvertretenden Landespolizeidirektor Christian Stella gelobt: „Aufgrund der raschen und couragierten Anzeigeerstattung der Zeugin konnte der Dämmerungseinbruch rasch geklärt und vermutlich weitere Einbrüche verhindert worden“, so Stella.

Mehr als jeder zweite Fall bei der Polizei im Burgenland konnte in den vergangen Jahren aufgeklärt werden. Die Zahl der Einbrüche ist laut Landespolizeidirektor-Stellvertreter Werner Fasching rückläufig. „Das ist aber nicht alleine der Verdienst der Polizei, das ist auch ein Verdienst der Bevölkerung“, so der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching bei der Preisverleihung.

Der Sicherheitsverdienstpreis wird jedes Jahr von der Landespolizeidirektion sowie der Raiffeisen und der Uniqa Versicherung vergeben. Neben Frau Pieber wurden drei weitere Burgenländerinnen und Burgenländer – sowie Schäferhund Geronimo – geehrt worden. Der Schäferhund Geronimo hat bei einem versuchten Einbruch im vergangenen August in Neusiedl am See den Täter bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten können.