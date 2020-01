Energie Burgenland: Nemeth verlässt Aufsichtsrat

Nemeth habe in einem wertschätzenden Brief an Rucker, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Energie Burgenland AG und Geschäftsführer der Landesholding Burgenland GmbH, seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekannt gegeben und sich für die jahrelange Zusammenarbeit bedankt, so Rucker. In einer Stellungnahme schrieb Rucker: „Als Aufsichtsratsvorsitzender möchte ich mich bei Peter Nemeth dafür bedanken, dass er die Verantwortung als Mitglied des Aufsichtsrats der Energie Burgenland AG übernommen hat. Wir haben stets sehr gut zusammen gearbeitet. Ich habe mit Nemeth telefoniert, seine Gründe für das Zurücklegen sind persönlich.“ Der frei werdende Platz im Aufsichtsrat werde so rasch wie möglich nachbesetzt, so Rucker.

ORF

Der Aufsichtsrat des Energiekonzerns besteht aktuell aus 14 Mitgliedern. Aufsichtsratvorsitzender ist Hans Peter Rucker, sein Stellvertreter ist Stefan Szyszkowitz. Den Vorstand der Energie Burgenland Gruppe bilden Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits und Vorstandsdirektor Alois Ecker.