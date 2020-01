Zusätzliches Service für Gemeinden

Noch bis Ende Jänner haben die Gemeinden Zeit, ihre Haushaltsführung auf die neue der Voranschlags- und Rechnungsverordnung – kurz: VRV 2015 – umzustellen. Diesbezüglich gibt es jetzt zahlreiche Fragen aus den Gemeinden an die Gemeindeabteilung des Landes. Die Abteilung erstellt nun eine Datenbank für Gemeindefragen. „GemWIKI“ steht ab 1. Februar allen Gemeindemitarbeitern kostenlos zur Verfügung.

„Einzelne Gemeinden wollen Auskünfte und bekommen diese Auskünfte natürlich wieder direkt zurück auf ihr Gemeindeamt. Es wird aber auch auf diese Homepage gestellt. Alles, was jemand an Fragen stellt und Antworten bekommt, ist dann allen Gemeinden zugänglich“, erklärt der zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ).

Viele ähnliche Anfragen

Befüllt wird die Datenbank „Gemwiki“ von den Mitarbeitern der Gemeindeabteilung, aber auch erfahrene Gemeindemitarbeiter können ihr Wissen einbringen. Ziel ist es, die Gemeindemitarbeiter über die Datenbank besser zu vernetzen. Momentan sind laut Bernhard Ozlsberger von der Gemeindeabteilung etliche Gemeinden mit Buchungsfragen beschäftigt.

Viele Anfragen der Gemeinden würden sich ähneln. Bis jetzt seien viele Anfagen per Mail beantwortet worden. „Ein Mail muss man ständig wieder suchen, jetzt steht die gesuchte Information ständig in diesem Wissensmanagementsystem zur Verfügung“, so Ozlsberger. Darüberhinaus gibt es ab nächster Woche auch eine Telefon-Hotline der Gemeindeabteilung, bei der Fragen von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr beantwortet werden.