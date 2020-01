Spitzenreiter bei Firmenpleiten-Anstieg

Das Burgenland wies 2019 österreichweit mit plus 33 Prozent den höchsten Anstieg an Firmeninsolvenzen auf, insgesamt gab es 216 (2018: 174). Die größte Insolvenz war die der I&T GmbH in Siegendorf. Das Unternehmen erzeugt Flachleiterkabel für die Automobilindustrie.

Alpenländischer Kreditorenverband

Grundsätzlich waren vermehrt Kleinbetriebe von Insolvenzen betroffen. Fast 58 Prozent der Firmeninsolvenzfälle betrafen Einzelunternehmen. Die Gesamtpassiva stiegen um 42 Prozent auf 68 Millionen Euro.

Weniger Privatinsolvenzen

Die Anzahl der Privatinsolvenzen sank hingegen um sieben Prozent. 2019 gab es 232 Privatkonkurse (2018: 250). Immer mehr einkommensschwache Personen nutzten 2019 die Möglichkeit der Entschuldung. Das führte auch zu einer Reduktion der Durchschnittsverschuldung, so der Alpenländische Kreditorenverband. Die durchschnittlichen Verbindlichkeiten eines Privatkonkurses lagen bei 189.000 Euro. (2018: 213.000 Euro).