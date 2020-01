Parndorf: Diebestrio festgenommen

Die Männer waren am Freitag in mehreren Geschäften unterwegs gewesen. Dabei entfernten sie mit einem Messer die Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken, die sie mitgehen ließen. Das Diebesgut im Wert einer niedrigen, vierstelligen Summe verstauten sie danach in ihrem Pkw.

Die Beamten fanden die Drei in einem Fischrestaurant und nahmen sie fest. Bei der Befragung waren die Drei laut Polizei teilweise geständig. Die Waren wurden an die Geschäfte zurückgegeben. Der 16-Jährige kam mit einer Anzeige davon. Die beiden anderen Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.