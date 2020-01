Bildung

15 Jahre FH-Lehrgang Weinmarketing

Im Studiengang Internationales Weinmarketing an der Fachhochschule Burgenland geht es um Wein in allen Facetten. Er wird seit 2005 in Eisenstadt angeboten und ist der einzige Studiengang dieser Art im deutschsprachigen Raum. Das 15-Jahr-Jubiläum wurde mit einer exklusiven Verkostung gefeiert.