Landtagswahl: So wählt man gültig

Im Burgenland stellen sich sechs Parteien der Wahl. Am Stimmzettel stehen also die Kandidatinnen und Kandidaten von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, Liste Burgenland und NEOS. Jede Wählerin und jeder Wähler kann eine Parteistimme und insgesamt vier Vorzugsstimmen vergeben, erklärte die Leiterin der Landeswahlbehörde Brigitte Novosel.

„Ich kann eine Partei ankreuzen, anmalen oder alle anderen Parteien durchstreichen – dann habe ich eine Parteistimme vergeben. Dann kann ich auch Vorzugsstimmen vergeben. Ich kann auf der Landesliste eine Vorzugsstimme an einen Kandidaten vergeben und auf der Kreiswahlliste kann ich bis zu drei Vorzugsstimmen vergeben – jeweils eine an einen Kandidaten“, so Novosel.

Briefwahl: Das blaue Kuvert nicht zukleben

Gültig ist der Stimmzettel auch dann, wenn nur eine Partei angekreuzt wird, oder nur Vorzugsstimmen vergeben werden. Auch bei der Landtagswahl kann man seine Stimme per Briefwahl abgeben. Hierfür ist der ausgefüllte Stimmzettel in das blaue Wahlkuvert zu geben. Vorsicht: das blaue Kuvert darf nicht zugeklebt werden – sonst ist die Stimme ungültig. Die Wahlkarte unterschreiben, zukleben, und per Post schicken, oder im Gemeindeamt abgeben.

„Wichtig ist, dass die Briefwahlkarte spätestens am Freitag vor dem Wahltag – dem 24. Jänner – um 14.00 Uhr am Gemeindeamt eingelangt ist“, so Novosel.

Vorgezogener Wahltag am 17. Jänner

Auch am Wahltag direkt kann mit Wahlkarte gewählt werden. Hierfür müssen Stimmzettel, blaues Kuvert und Wahlkarte ins Wahllokal mitgenommen werden. Achtung: die Wahlkarte darf weder unterschrieben, noch verschlossen sein, und wird den Wahlbeisitzern übergeben. Dann kann direkt im Wahllokal gewählt werden. Beim vorgezogenen Wahltag am 17. Jänner kann nur persönlich gewählt werden.