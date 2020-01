Jede fünfte Frau von Gewalt betroffen

Zehn Plätze gibt es im Frauenhaus Burgenland für Frauen und deren Kinder. Im Jahr 2019 war das Frauenhaus zu 55 Prozent ausgelastet. Den Großteil der Auslastung machen Kurzzeitaufenthalte aus, hieß es. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses hatten im vergangenen Jahr auch mit Hochrisikofällen aus anderen Bundesländern zu tun.

Hochrisikofälle müssen Bundesland wechseln

Als Hochrisikofälle werden jene eingestuft, bei denen Frauen aufgrund einer massiven Gefährdung keinesfalls in ihrem Heimatbundesland bleiben können. Sie bekommen Schutz in einem anderen Bundesland – also beispielsweise im Burgenland.

Das Alter der von Gewalt betroffenen Frauen variiert laut dem burgenländischen Frauenhaus. Im ersten Halbjahr suchten vorwiegend junge Frauen Zuflucht – im zweiten dann überwiegend ältere über 60 Jahre. Die Gewalt an den Frauen gehe seit dem Jahr 2019 vermehrt von Eltern, Geschwistern oder sogar den eigenen Kindern aus, so das Frauenhaus Burgenland.