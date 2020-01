Parndorf gewinnt Hallenmasters

Im Finale des Hallenmasters- Finalturniers in der Oberwarter Sporthalle kämpften wie bereits im Vorjahr Parndorf und Oberwart um den Titel. Das Finale wurde in der Verlängerung durch ein „Golden Goal“ von Parndorfs Felix Wendelin mit 4:3 entschieden. Der Goldschütze freute sich über den Titel für seine Mannschaft. „Wir spielen oft und schon lang zusammen. Unser Präsident mag Hallenfussball und will immer gewinnen. Es hatte schon immer einen hohen Stellenwert in Parndorf, deshalb nehmen wir das auch ernst und probieren zu gewinnen. Wir sind mittlerweile auch schon eingespielt“, so Wendelin.

Das „Golden Goal“ der Parndorfer Das Finale wurde in der Verlängerung durch ein „Golden Goal“ von Parndorfs Felix Wendelin mit 4:3 entschieden.

Thomas Herrklotz bester Torschütze

Spieler des Turniers und bester Torschütze mit sechs Treffern beim Hallenmasters Finalturnier wurde wie bereits im Vorjahr Thomas Herrklotz von der Spielgemeinschaft Oberwart/Rotenturm. Er hätte sich über den Titel aber mehr gefreut. „Ganz ehrlich, es war viel Glück dabei. Wir hätten es auch verdient gehabt. Letztes Jahr war es das gleiche Problem. Also haben wir unser Ziel nicht erreicht“, so Herklotz.

Das Penaltyschießen um Platz drei konnte Stegersbach gegen die Mattersburg Amateure mit 5:4 gewinnen. Für Parndorf ist es bereits der achte Titel beim burgenländischen Hallenmasters – der Burgenlandligaclub ist damit Rekordsieger.