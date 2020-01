Trends beim Heiraten

Rund 1.500 Hochzeiten finden jährlich im Burgenland statt – Tendenz steigend. In der Burg Schlaining können sich die künftigen Ehepaare über die Trends des Jahres informieren. Tina Artwohl und Lukas Valika verlobten sich im November und informierten sich über die Möglichkeiten. Renate Böhm und Christian Baumgartner werden am 30. Mai heiraten und nutzten auch das Angebot der Messe, um sich umzuschauen.

Von Blumenschmuck bis Hochzeitstorte

Bei den Blumen sind Beerentöne sehr gefragt, bei den Torten die Naked Cakes, also Torten ohne Glasur. Bei den Ringen ist das sogenannte Zirkonium, ein schwarzer Streifen in den Ringen, sehr beliebt. Das perfekte Kleid und der perfekte Anzug dürfen 2020 einen adeligen Touch haben. „Braut und Bräutigam dürfen sich freuen, dass es heuer wieder eleganter und königlicher wird – überhaupt bei der Braut. Hier verändern sich die Stoffe ein wenig – mehr Seide, mehr Satin – einfach wirklich eleganter“, so Julia Geosics, Modeberaterin in einem Brautmodengeschäft in Oberwart.

Aber keine Hochzeit ohne Location – und hier hat das Südburgenland eine Auswahl, die über die Landesgrenzen hinaus beliebt ist. „Es kommen viele aus Wien oder Niederösterreich, die im Südburgenland heiraten möchten, die auch die Ruhe und die Idylle suchen. Es ist eine gute Destination“, sagte die Projektmanagerin von „Heiraten im Paradies“ Birgit Steiner. Constanze Schinner vom Schloss Rotenturm sagte, dass es auch noch für 2020 – für dieses besondere Hochzeitsjahr – freie Termine gäbe.

Planen oder planen lassen

Auch vertrauen 2020 immer mehr Paare auf eine Weddingplanerin, die mit Rat und Tat zur Seite steht. „Der Trend geht eigentlich dorthin, dass man eine schöne Hochzeitsfeier haben möchte und dabei nichts dem Zufall überlassen will. Es soll geplant sein und es soll sich auch jemand um die vielen kleinen Details kümmern“, so Weddingplanerin Danja Ferschner-Kausz.

Trotzdem gibt es noch genug Paare, die ihre Hochzeit selbst planen. Natalie Wagner und Franz Faszl planen bereits seit einem Jahr. Jörg Prisching und Klaudia Katzianschitz waren beide schon einmal verheiratet und da sie eine kleinere Hochzeit planen, gingen sie davon aus, dass ein halbes Jahr Vorbereitungsphase ausreichen sollte.