NEOS: Wahlkampfauftakt in Eisenstadt

Die NEOS im Burgenland stehen für Transparenz, Kontrolle und Verbesserungen in der Bildungspolitik, wurde betont. Das Ziel sei der Einzug in den Landtag, sagte beim Wahlkampfauftakt auch die Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger.

„Es ist eine große Leidenschaft vom ganzen Team da. Das habe ich noch nie erlebt. Der Zuspruch ist enorm. Wir sehen es ja auch an den Zahlen und an den Leuten, die zu uns kommen und uns schreiben, die auch heute hierher gekommen sind. Das wird was. Das wird ein Freudentag und das wird gut so. Politik auf Augenhöhe mit so viel Leidenschaft. Ich freue mich drauf“, sagte Reisinger.