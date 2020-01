FPÖ-Neujahrstreffen im Zeichen der Wahl

Unter dem Motto „Gemeinsam in die Zukunft“ hat das Neujahrstreffen der FPÖ begonnen. Die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö wies zu Beginn auf die bevorstehende Landtagswahl am 26. Jänner hin. Viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass die FPÖ im Burgenland eine Koalition mit den Sozialdemokraten überleben werde: „Es ist uns gelungen“, stellte Benkö fest.

Benkö begrüßte neben Bundesparteiobmann Norbert Hofer, Klubobmann Herbert Kickl, den bisherigen Generalsekretären Harald Vilimsky und Christian Hafenecker und ihrem designierten Nachfolger Michael Schnedlitz auch die FPÖ-Landesparteichefs aus den Bundesländern mit ihren Delegationen.

ORF/Lehner

Tschürtz: „Stoppen wir diesen Wahnsinn“

Laut Veranstaltern nahmen rund 1.700 Menschen an dem Neujahrstreffen teil. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz, Bundesparteiobmann Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl wurden mit lautstarkem Klatschen begrüßt. Als erster Redner betrat der „Gastgeber“ Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz die Bühne. Er zog nach fünf Jahren als Koalitionspartner der burgenländischen SPÖ eine positive Bilanz über die gemeinsame Regierungsarbeit, die er nach der Landtagswahl am 26. Jänner, gerne fortsetzen würde.

„Wir haben etwas erreicht, was sich niemand erwartet hat – ohne Streit, lösungsorientiert und in der Umsetzung. Wir sind definitiv im Burgenland Umsetzungsstaatsmeister. Wir haben im Burgenland einen Landessicherheitsrat eingerichtet. Wir haben das Projekt Sicherheitspartner – das einzigartig in ganz Österreich ist“, so Tschürtz.

Von der neuen türkis-grünen Bundesregierung erwartete Tschürtz hingegen eine „Belastungswelle“ auf Österreich zukommen. „Lasst uns diesen Wahnsinn stoppen. Stoppen wir diesen Wahnsinn schon im Burgenland bei der Landtagswahl – zeigen wir den Grünen und den Schwarzen, dass es so nicht geht, wie sie glauben“, sagte Tschürtz.

ORF/Lehner

Kickl schießt sich auf Bundesregierung ein

Auch Klubobmann Herbert Kickl lobte zunächst die rot-blaue Koalition im Burgenland und schoß sich dann auf die neue Bundesregierung ein. „Bei der ÖVP ist es wirklich Arroganz und Selbstgefälligkeit – es ist auch kein Wunder angesichts der Machtfülle, die sie sich in diesen Koalitionsverhandlungen gekrallt haben. Auf der anderen Seite – die Grünen – die freuen sich, weil sie noch gar nicht draufgekommen sind, wie sehr sie gerupft worden sind in diesen Verhandlungen im Palais des Prinzen Eugen, der sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen würde, wenn er sieht, dass jetzt Zuwanderungsfanatiker wieder in der Regierung was mitzureden haben“, so Kickl.

Die FPÖ werde jedenfalls aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, und die Interessen der Österreicher in den Mittelpunkt stellen, so Kickl. Gegen Mittag begann die Rede von Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Er sieht die FPÖ personell gut aufgestellt. „Ich kenne keine andere Partei, die so starke Persönlichkeiten an der Spitze hat. Wir sind mit Sicherheit die stärkste Partei in der gesamten Parteienlandschaft in Österreich“, so Hofer.