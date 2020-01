Chronik

Assistenzeinsatz: BH hofft auf Verlängerung

In der Martinkaserne in Eisenstadt hat am Freitagvormittag das Militärkommando über das Jahr 2019 Bilanz gezogen. An der Grenze kam es zu einem Anstieg an Aufgriffen, man hofft daher auf eine Verlängerung des Assistenzeinsatzes. Über die neue Verteidigungsministerin – mit Klaudia Tanner (ÖVP) erstmals eine Frau – zeigte man sich erfreut.