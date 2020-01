Schülerdiskussion zur Landtagswahl

Winkler hat im Dezember aus Kostengründen die Großveranstaltungen untersagt und damit viel Kritik geerntet – mehr dazu in Aufregung um Schuldiskussionen und Schuldiskussionen: Winkler nimmt Stellung. Umso lebhafter wurde bei der Schülerdiskussion am Donnerstag in Eisenstadt diskutiert.

Die Schülerinnen und Schüler – zum größten Teil aus der Berufsschule Eisenstadt – interessierten sich dabei am meisten für die Themen Verkehr und Klimawandel. Scheinbar wurde dabei auch das politische Interesse der Schülerinnen und Schüler geweckt: „Früher hab ich gedacht, Politik ist Halli-Galli. Aber jetzt denke ich mir schon, dass das was Ernstes ist. Man bekommt ja auch immer mehr davon mit, je älter man wird“, so Schüler Markus Rosenkranz.

Weitere Schülerdiskussionsrunden geplant

Nach der Absage von zwei geplanten großen Diskussionsrunden haben NEOS gemeinsam mit den Landesschülervertretern eigene Veranstaltungen organsisiert. „Es ist uns extrem wichtig, abseits des parteipolitischen Hickhacks, die Leute in einen Raum zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen zu stellen und uns da sozusagen ‚grillen‘ zu können“, so Julia Kernbichler von NEOS. Weitere Schülerdiskussionsrunden sollen in der kommende Woche stattfinden, und zwar in Neusiedl am See, Mattersburg und Deutschkreutz.