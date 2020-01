ÖVP-Countdown zur Wahl, SPÖ-Kritik an Regierung

Die ÖVP setzt vor allem auf Hausbesuche und den direkten Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern. Die Ausgangslage sei laut ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf nicht die Beste, allerdings habe man noch nie so viele Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt wie bei dieser Wahl.

Wie bereits angekündigt, möchte die ÖVP Burgenland bei der Wahl stärker werden und Regierungsverantwortung übernehmen – mehr dazu in ÖVP bekräftigt: Bereit für Regierung mit SPÖ und ÖVP will wieder in die Landesregierung. „Jetzt geht es darum, die letzten 17 Tage dafür zu nutzen, um mit den Menschen zu reden und sie davon zu überzeugen, dass dieses Mal die Volkspartei die richtige Wahl ist“, so Spitzenkandidat und Landesparteiobmann Thomas Steiner.

SPÖ-Frauen kritisieren Regierungsprogramm

Die Frauen der SPÖ Burgenland vermissen im Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung die soziale Handschrift. Es gebe unter anderem kein eigenes Frauenministerium, keine Absicherung von Alleinerzieherinnen und keine ausreichende Unterstützung von Frauenberatungsstellen. Vor allem Kinder von einkommensschwachen Eltern seien benachteiligt.

„Familien mit niedrigem Einkommen werden mit einem niedrigen Familienbonus von 350 Euro abgespeist, während Familien mit einem hohen Familieneinkommen den gesamten Familienbonus ausschöpfen können. Was diese Maßnahme unter dem Titel ‚Armutsbekämpfung‘ diese Frage stellt sich hier wirklich, das ist für mich überhaupt nicht zu verstehen“, so die SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Astrid Eisenkopf.