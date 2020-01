Chronik

Bank bestohlen – 16 Monate bedingt

Ein 39-Jähriger, der im Oktober unmaskiert und unbewaffnet in einer Bankfiliale in Tschurndorf (Gemeinde Weppersdorf, Bezirk Oberpullendorf) Geld gefordert und 16.390 Euro gestohlen hat, ist am Donnerstag in Eisenstadt wegen schweren Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe von 16 Monaten auf drei Jahre verurteilt worden.