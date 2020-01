Kurz zu Gast beim Wirtschaftsbund-Empfang

„Wir werden weiter alles tun, um den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, denn nur wenn der Wirtschaftsstandort ein guter ist, haben die Menschen in unserem Land auch Arbeit. Wenn wir die Steuerlast weiter senken, dann können hoffentlich auch alle ausreichend von ihrer Arbeit leben“, sagte Kurz beim Neujahrsempfang.

Absage an 1.700-Euro-Netto-Mindestlohn

Auch der Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Landesdienst war Thema. Wirtschaftsbundobmann Peter Nemeth sprach sich beim Neujahrsempfang neuerlich dagegen aus. „Wir wollen, dass den Menschen mehr Netto vom Brutto übrigbleibt. Deswegen runter mit den Lohnnebenkosten, runter mit den Abgaben“, so Nemeth.

Wahlkampftöne waren beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsbundes unüberhörbar. Bei den Wirtschaftskammerwahlen Anfang März wünscht sich der Wirtschaftsbund zwei von drei Stimmen. Bei der Landtagswahl setzt ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner auf die Unterstützung der Wirtschaft. „Die ÖVP ist die Partei, die dafür sorgt, dass es gute Rahmenbedingungen für die Unternehmer gibt und daher kämpfen wir gemeinsam Seite an Seite“, so Steiner.

Spende an den Sterntalerhof

Vor dem Neujahrstreffen in Güssing war Sebastian Kurz zu Besuch im Kinderhospiz Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) und überreichte dort eine Spende in der Höhe von 34.029 Euro. Das Geld wurde von der ÖVP in Kooperation mit der burgenländischen Charity Tour gesammelt.