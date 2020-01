Pfarrgemeinderat mit 14 Jahren

Während seine Schulkameraden ihre Freizeit genießen, geht Sebastian Tuider seiner Tätigkeit als Pfarrgemeinderat gewissenhaft nach. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Pfarrgemeinderatssitzung ist er im Pfarrhof und hilft Ratsvikarin Birgit Halper bei der Vorbereitung. Die Ratsvikarin war es auch, die den jungen Burschen zur neuen Aufgabe überredet hat.

ORF B

Mitbestimmen und Verantwortung übernehmen

Sebastian begann als Ministrant in seiner Heimatgemeinde Oberdorf (Bezirk Oberwart). Mit 13 wurde er Mesner und mit 14 wurde er als jüngster Pfarrgemeinderat des Burgenlandes in den Pfarrgemeinderat gewählt. Sitzungen gibt es zwei bis dreimal im Jahr, erzählte er. Er mag es Verantwortung zu übernehmen und bei Entscheidungen mitzuwirken – und „man kümmert sich um die Menschen, die in die Kirche gehen, damit sie sich wohl fühlen“, erklärte er seine Motivation.

Mehr Lebendigkeit für die Kirche

Die Ratsvikarin von Oberdorf Birgit Halper ist froh, Sebastian zur Mitarbeit überredet zu haben. „Die Zahl der Kirchenbesucher geht immer mehr zurück und wir brauchen doch ein bisschen mehr Lebendigkeit. Diese Lebendigkeit wünsche ich der Diözese zum 60. Jubiläum und dann werden wir auch noch die 100 Jahre feiern können“, so Halper.

ORF B

Sebastians Meinung ist gefragt

Trotz seines jungen Alters kann sich Sebastian Gehör verschaffen. Die älteren Pfarrgemeinderäte fragen oft nach seiner Meinung, vor allem bei technischen Fragen. „Und wenn ich mal was kritisiere, dann hören sie schon zu“, sagte der Schüler. Allerdings, so räumt er ein, gar so oft kritisiere er ohnehin nicht. Bei der Sitzung gab es diesmal nichts zu kritisieren. Der Pfarrgemeinderat von Oberdorf beschloß einstimmig, die Autobuskosten für die große Diözesanfeier am 1. Juni in Eisenstadt für alle in der Gemeinde zu übernehmen.

ORF B

Seine Freunde fanden seine neue Tätigkeit zuerst ein wenig seltsam, so Sebastian Tuider, aber dann haben sie es verstanden und jetzt sei es kein Thema mehr. Wenn seine Amtsperiode vorbei ist, will sich Sebastian wieder der Wahl stellen.