Familypark verzeichnete 700.000 Besucher

Im Mai verzeichnete man wegen des schlechten Wetters etwa einen Besuchereinbruch von minus 40 Prozent, berichtete der Familypark in einer Aussendung. Durch Zuwächse im Juni und August von 13 bzw. 21 Prozent habe man die Einbußen jedoch teilweise wettmachen können. Insgesamt sei man mit dem Ergebnis der ersten Saison sehr zufrieden, sagte Geschäftsführer Filip de Witte.

Besucherrekord zu Halloween

Im März hatte die Betreiberfamilie Müller den Familypark an die Compagnie des Alpes, einen französischen Betreiber von Freizeitparks und Ski Resorts, verkauft – mehr dazu in Neue Pläne für den Familypark. Die erste Saison, die am 6. Jänner zu Ende ging, sei deshalb von der Integration des Parks in die Konzernstruktur geprägt gewesen. Für die Gäste habe sich allerdings „nicht viel“ geändert. Highlights seien 2019 das Halloween-Event mit einem Besucherrekord von 62.000 Gästen und der Weihnachtszauber mit 25.000 Besuchern gewesen.