Mindestlohn Thema beim SWV-Neujahrsempfang

Der Landtagswahlkampf spielte auch beim Neujahrsempfang des SWV auf Burg Schlaining mit. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) thematisierte in seiner Rede vor den zahlreichen Gästen erneut den 1.700-Euro-Netto-Mindestlohn, der nun im Landesdienst gilt. Er habe genug von der Floskel, warum eine Putzfrau soviel verdienen soll, sagte Doskozi: „Wer das argumentiert in dieser Diskussion, wo es um Menschenwürde geht, wo es um Achtung geht, wo es um gegenseitige Wertschätzung geht, der ist kein Sozialdemokrat.“

ORF

Hackl nimmt Abschied

Der langjährige Präsident des SWV und Abfallentsorgungsunternehmer in Wulkaprodersdorf, Oswald Hackl, sieht das Thema Mindestlohn differenziert. Den Mindestlohn solle der zahlen, der es sich leisten und verantworten kann. „Wenn die Landesregierung sagt, sie verantwortet das für ihre Mitarbeiter, ist das in Ordnung. Aber man muss eine Rechnung aufstellen, man muss das Schritt für Schritt erarbeiten“, so Hackl.

ORF

Für Hackl war dieser Empfang der letzte als Präsident. Er übergibt das Amt nach der Wirtschaftskammerwahl Anfang März offiziell an seinen Nachfolger Gerald Schwentenwein aus Schattendorf. Der Baubetreuungsunternehmer mit Firma in Eisenstadt ist Spitzenkandidat für diese Wahl. Wahlziel sei, Prozente und Mandate zu verbessern. „Wir stehen zurzeit bei 17,5 Prozent, mein realistisches Wahlziel sind 20 Prozent. Und wenn ich es optimistisch sehe, würde ich mir 25 Prozent erwarten“, so Schwentenwein. Als Glücksbringer verteilte der SWV rote Socken.