Neun Bewerbungen für Bildungsdirektion

Seit einem Jahr steht die Schulverwaltung im Burgenland, wie auch in den anderen Bundesländern, auf neuen Beinen. Mit 1. Jänner 2019 wurde aus dem Landesschulrat die Bildungsdirektion, im Burgenland geleitet von Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Er ist demnach für alle burgenländischen Schulen mit Öffentlichkeitsrecht zuständig.

ORF

Seine Periode endet in einige Wochen und zwar am Tag der ersten Sitzung des neu gewählten Landtages. Gleichzeitig beginnt die oder der neue Bildungsdirektor seine Arbeit in dieser Land-Bund-Mischbehörde. Die Leitung der Bildungsdirektion war bis 20. Dezember ausgeschrieben.

Insgesamt gab es neun Bewerberinnen und Bewerber, heißt es heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Heinz Josef Zitz bestätigte dem ORF Burgenland, dass auch er sich wieder beworben hat.

Der Bildungsdirektor ist ein für fünf Jahre bestellter Bundesbediensteter und wird auf Vorschlag des künftigen Landeshauptmannes schließlich von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bestellt.