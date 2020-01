Oberwart Gunners verpassen Platz zwei

In einer gut besuchten Oberwarter Sporthalle konnten die Gunners nicht dort weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört haben. Nach drei Liga-Siegen in Folge haben die Oberwarter bereits die ersten Minuten des Spiels verschlafen und sind von Anfang an einem Rückstand hinterher gelaufen. „Wir haben uns nicht mehr erholt. Sie haben ihre Qualitäten gezeigt und wir haben versucht heranzukommen, aber sie sind immer wieder davongezogen und das war heute ihre Qualität“, sagte Renato Poljak.

ORF

Sorgenkind: Offensive

Nach dem ersten Viertel waren es neun, nach dem zweiten Viertel elf Punkte Rückstand. Das Spiel der Klosterneuburger wirkte kontrollierter – vor allem wenn Nationalteamspieler Benedikt Danek am Feld stand. Sorgenkind bei den Gunners war an diesem Abend die Offensive. Die Oberwarter lagen gegen Klosterneuburg kein einziges Mal in Führung, starteten im Schlussviertel aber noch einmal eine Aufholjagd mit zwölf Punkten in Folge – Renato Poljak besorgte das 61:66.

ORF

Es war eine Aufholjagd, die am Ende aber unbelohnt blieb. Die Gäste aus Klosterneuburg wackelten nur kurz, gewannen das Spiel mit 76:68, und steigen somit zum ersten Verfolger von Tabellenführer Gmunden auf.

„Kämpferherz ist manchmal zu wenig“

„Über das Kämpferische kann ich mich nicht beschweren, aber über die Intelligenz, wie wir aufgetreten sind, bin ich unzufrieden, weil ich nicht verstehe, was der Auslöser ist, aber vielleicht werden wir es sehen, wenn wir uns das Video ansehen. Das Kämpferherz ist manchmal zu wenig, man muss ein bisschen auch das Hirn benutzen“, sagte Oberwart-Coach Horst Leitner. Oberwart verpasste also den Sprung auf Tabellenplatz zwei – und liegt ein Spiel vor dem Ende des Grunddurchgangs auf Platz vier.

Mattersburger übernehmen Tabellenführung

In der 2. Liga kam es zum Spiel um Platz eins zwischen Mattersburg und Güssing/Jennersdorf. Mattersburg dominierte anfangs das Spiel – dank Gery Ware, der am Ende mit 36 Punkten der beste Werfer der Partie war. In der Schlussphase holten die Blackbirds einen 14-Punkte-Rückstand auf und gingen sogar in Führung. Die Entscheidung fiel aber 15 Sekunden vor dem Ende – die Blackbirds verloren beim Stand von 72:72 den Ball – und Gary Ware fixierte vier Sekunden vor der Schlusssirene den 74:72-Sieg der Mattersburger.