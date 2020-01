Öffi-Angebot: große regionale Unterschiede

Gerade das Programm der neuen Bundesregierung sieht ja eine bessere Nutzung des öffentlichen Verkehrs vor. Der VCÖ ist der Frage nachgegangen wie die Öffi-Versorgung im Burgenland aussieht.

Versorgung im Bezirk Güssing am geringsten

Eine Studie der Österreichischen Raumordnungskonferenz zeigt, dass die Versorgung an Schultagen im Bezirk Güssing am geringsten ist und im Bezirk Mattersburg am höchsten ist. Der Verkehrsbereich könne seine Klimaziele nur erreichen, wenn auch in den Regionen weniger mit dem Auto gefahren werde – dafür brauche es ein öffentliches Verkehrsangebot, das in vielen Regionen zu verbessern sei, betont VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Beste Versorgung im Bezirk Mattersburg

Die zitierte Studie sagt aus, dass im Bezirk Güssing an Schultagen nur 49 Prozent das nächste regionale Zentrum, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, in weniger als einer halben Stunde erreichen – noch schlechter ist die Situation an schulfreien Werktagen. Deutlich besser, nämlich am besten burgenlandweit, schneidet der Bezirk Mattersburg ab. 90 Prozent erreichen an Schultagen das nächste regionale Zentrum innerhalb einer halben Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln, an schulfreien Werktagen sind es 88 Prozent – der Bezirk Mattersburg ist allerdings auch um einiges kleiner, als der Bezirk Güssing.