Heuer 4.000 Sternsinger unterwegs

Österreichweit bringen rund 85.000 Sternsinger verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar Segenswünsche und bitten um Spenden für hilfsbedürftige Kinder in 20 Ländern. Ein Hilfsprojekt heuer ist zum Beispiel in ein Armenviertel von Nairobi in Kenia angesiedelt. Mit dem Geld aus der Sternsingeraktion werden etwa Schulen finanziert, so Rebecca Gerdenitsch-Schwarz. Sie leitet die Dreikönigsaktion im Burgenland.

Gesammelt wird für hilfsbedürftige Kinder in 20 Ländern

In Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind die Sternsinger mit langen prächtigen Kleidern und Kronen ausgestattet und ziehen durchs Dorf. Sie bringen Segenswünsche und sammeln Spenden. Die frostigen Temperaturen sind für die Kinder kein Problem, denn sie sind warm angezogen. Die Sternsinger sind in Großhöflein überall herzlich willkommen. Auch im Haus von Johann Lang gibt es für die Sternsinger einen herzlichen Empfang. „Die Aktion ist jedes Jahr mit einem Plus an Spenden gezeichnet und das ist auch der Grund warum wir die Sternsinger hereinlassen.“

Die Kinder sind gerne bei der Aktion dabei

Im Burgenland sind heuer rund 4.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger im Einsatz: „Es ist eigentlich nicht anstrengend, manchmal nur aufgrund des Wetters, aber es macht Spaß, weil man mit Freunden etwas unternehmen kann“, erzählt Emil aus Großhöflein. Auch Lorenz ist schon lange dabei: „Ich bin schon oft Sternsinger gewesen und mir macht es auch Spaß, wenn man mit Freunden gehen kann.“

„Das Geld, das wir da sammeln, das gespendet wird, das kommt eben hilfsbedürftigen Kindern zugute, deren Leben dann vereinfacht werden soll, weil sie eben sehr wenige Sachen haben, oder manche auch gar nichts“, sagt Elias, der Begleiter der Sternsinger.

Sternsinger bis 6. Jänner unterwegs

In Österreich gibt es die Sternsinger schon seit mehr als 60 Jahren. Bei der Aktion im Winter 1954/55 habe man umgerechnet mehr als 3.000 Euro ersungen und bei der Sternsingeraktion 2019 seien es mehr als 17 Millionen Euro gewesen, so Gerdenitsch-Schwarz. In den letzten Jahren sei es wirklich stetig bergauf gegangen. Die Sternsinger sind noch bis zum 6. Jänner im ganzen Land unterwegs.