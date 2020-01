Petrik: „Nützen wir diese Chance“

Mehr als 90 Prozent der 246 Delegierten haben für den Regierungspakt gestimmt. Der Weg für die Angelobung der Koalition aus ÖVP und Grünen ist nun frei – mehr dazu in Grüner Kongress stimmt klar für Koalition. Aus dem Burgenland waren insgesamt 14 Delegierte beim Bundeskongress vertreten – laut einer Aussendung der burgenländischen Grünen stimmten alle davon für den Koalitionspakt.

Bereits im Vorfeld der Abstimmung zeigte sich Regina Petrik, Landessprecherin der burgenländischen Grünen, vom Regierungsprogramm überzeugt: „Nützen wir diese Chance die wir haben, für die Menschen, für die Natur, für den Zusammenhalt“, plädierte Petrik in ihrer Rede für eine hohe Zustimmung. „Wir haben die große Chance, der Klimapolitik endlich den Platz zu geben, den sie braucht, um das noch zu retten, was zu retten ist. Wir haben der Klimakrise neue Antworten entgegen zu bringen“, so Petrik.