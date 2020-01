Strommer bilanziert Landtagsperiode

„Alle bisherigen Präsidenten haben sich bedingungslos immer hinter Mandatare gestellt und entsprechend der Geschäftsordnung Mandatare gegenüber der Regierung auch immer verteidigt. Das habe ich in den letzten zehn Monaten so nicht gesehen“, so Strommer. Die Trennung zwischen Landesregierung und den Landtagspräsidenten sei auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen gewesen.

Neben Strommer bilden Verena Dunst (SPÖ) als erste Landtagspräsidentin und Ilse Benkö (FPÖ) als dritte Landtagspräsidentin das dreiköpfige Landtagspäsidium. Im Falle eines Wiedereinzugs in den Landtag stehe er auch für die kommende Periode als Mitglied des Landtagspräsidiums zur Verfügung, so Strommer.