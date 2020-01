Umwelt

Vogelzählaktion: „Stunde der Wintervögel“

Am Samstag startet wieder die große Vogelzählaktion in ganz Österreich. Vom 4. bis zum 6. Jänner sind Vogelfreunde aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und dann die Ergebnisse an die Vogelschutzorganisation Birdlife weiterzuleiten.