Sternsinger sammeln für Armutsregionen

Österreichweit bringen rund 85.000 Sternsinger verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar Segenswünsche und bitten um Spenden für hilfsbedürftige Kinder in 20 Ländern. Ein Hilfsprojekt heuer ist zum Beispiel in ein Armenviertel von Nairobi in Kenia angesiedelt. Mit dem Geld aus der Sternsingeraktion werden etwa Schulen finanziert, so Rebecca Gerdenitsch-Schwarz. Sie leitet die Dreikönigsaktion im Burgenland.

In Österreich gibt es die Sternsinger schon seit mehr als 60 Jahren. Bei der Aktion im Winter 1954/55 habe man umgerechnet mehr als 3.000 Euro ersungen und bei der Sternsingeraktion 2019 seien es mehr als 17 Millionen Euro gewesen, so Gerdenitsch-Schwarz. In den letzten Jahren sei es wirklich stetig bergauf gegangen. Im Burgenland sind heuer mehr als 4.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger im Einsatz. Die Sternsinger sind noch bis zum 6. Jänner im ganzen Land unterwegs.