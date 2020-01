Auftakt zur heißen Phase im Wahlkampf

Die Messehalle Oberwart ist am Abend Schauplatz des SPÖ-Wahlkampfauftakts. Sie ist ganz auf die Person des Spitzenkandidaten zugeschnitten. Die Rede von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist der programmierte Höhepunkt des Abends. In das Rahmenprogramm sind sämtliche Regierungsmitglieder, Funktionäre und Kandidaten eingebunden. Auch die beiden Alt-Landeshauptleute Hans Niessl und Hans Sipötz werden erwartet. Bei der Landtagswahl 2015 erreichte die SPÖ rund 42 Prozent der Stimmen, das war ein Minus von 6,3 Prozentpunkten. Bei dieser Wahl will sie ein Plus vor dem Ergebnis.

ÖVP setzt auf Unterstützung vom Bund

Die ÖVP startet mit einer Veranstaltung in Eisenstadt offiziell in den Landtagswahlkampf. Ihr Motto: „Auftakt zum Kraftakt“. ÖVP-Obmann Thomas Steiner tritt bei dieser Landtagswahl zum ersten Mal als Spitzenkandidat an. Die ÖVP will den Aufwind der Europawahl und Nationalratswahl nutzen. Bei beiden Wahlen überholte sie die SPÖ im Burgenland. Bei der Landtagswahl 2015 hatte die ÖVP mit 29 Prozent ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis erzielt. Die ÖVP – seit dieser Wahl in Opposition – möchte dazugewinnen und strebt eine Regierungsbeteiligung mit der SPÖ an. ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz unterstützt den Wahlkampf und ist ebenso wie die künftige Europaministerin Karoline Edtstadler in Eisenstadt dabei.