Reaktionen auf neue Regierungskoalition

In der Klimapolitik werde die neue Bundesregierung das Ruder herumreißen, sagte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Kompromisse der Grünen in der Asylpolitik, könnten durch ein grün besetztes Justizministerium kompensiert werden, so Petrik. Die grüne Justizministerin sei sozusagen „die Hüterin der Gesetze“. Dadurch dass die Grünen ein gebündeltes Ministerium von Infrastruktur und Umwelt besetzten, sei garantiert, dass in den nächsten Jahren wirklich die großen Würfe kämen, meinte Petrik.

Steiner: Das Beste aus beiden Welten

In den nächsten Tagen werde es eine handlungsfähige Bundesregierung geben, die Österreich vorwärts bringen werde, sagte ÖVP- Landesparteiobmann Thomas Steiner. Natürlich sei es so, dass hier zwei Parteien zusammenarbeiten würden, die teilweise recht unterschiedliche Ansätze in der Politik hätten, aber das Regierungsprogramm stelle sicher, dass das beste aus beiden Welten drinnen stehe.

Wenig Freude mit einer türkis-grünen Regierung hat FPÖ-Klubobmann Geza Molnar: Er kritisierte am Donnerstag vor allem die geplante Sicherheitspolitik der Grünen. Wenn man nicht davon ausgehe, dass sich die Grünen selbst aufgegeben hätten – und davon gehe er nicht aus –, dann erwarte man nichts Gutes, vor allem im Sozial- und Sicherheitsbereich und im Asylwesen sei sicher mit Rückschritten zu rechnen: „mit einem Herrn Anschober im Sozialministerium etwa, wenn wir an die Mindestsicherung denken oder mit einer Frau Maurer oder mit Global 2000 im Verkehrsministerium.“ Die FPÖ befürchte mehr Asyl- und Sozialmissbrauch, weniger Sicherheit und massive Mehrbelastungen für die burgenländischen Autofahrer.

Doskozil: Taten und Inhalte zählen

Man werde die türkis-grüne Koalition an ihren Taten und Inhalten messen, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Für ihn seien die Auswirkungen auf das Burgenland besonders wichtig. Eine Schlagzeilenpolitik bringe nichts. er sei gespannt, wie in Zukunft zum Beispiel die Sicherungshaft mit einer grünen Koalition funktionieren werde. Auf der anderen Seite seien Ökologisierung und Klimaschutz sicher wichtige Themen, aber mit Hausverstand betrieben, so Doskozil.