Tokio 2020: Zajac und Matz suchen Goldboot

Thomas Zajac und Barbara Matz haben die Weihnachtsfeiertage dafür genutzt, um an ihrem Boot zu arbeiten. Ziel ist es, ihren neuesten Katamaran rennfertig machen. „Wenn wir das Boot bekommen, schaut es eigentlich gar nicht aus wie ein Boot, so fängt es einmal an. Wir müssen Löcher reinbohren, wir müssen Fußschlaufen reingeben, wir müssen Systeme machen für die Foils, wir müssen alles ausmessen, es quasi kalibrieren das Boot“, erklärt Zajac.

ORF

Zajacs neue Partnerin am Boot ist die 21-jährige Barbara Matz aus Neusiedl am See. „Für mich ist es ein tägliches Lernen, und meine Lernkurve ist steil bergauf gegangen. Für mich ist jede Stunde am Wasser sinnvoll, weil ich noch viel lernen muss und auch viel mitnehmen kann. Es ist noch viel Platz nach oben“ so Matz.

Zwei Boote für Tokio

Am Boot arbeiten die Beiden meistens zu zweit: „Wir holen uns ein bisschen Hilfe von Außen, über den Segelverband und die Mitarbeiter des Segelverbands, die helfen uns schon viel auch. Aber ansonsten machen wir alles selbst. Wenn es ein Problem gibt, etwa unterwegs oder wenn’s am Wasser, dann müssen wir auch selbst die Probleme lösen. Von dem her ist es wichtig, dass wir selbst sehr viel am Boot machen“, so Zajac.

ORF

Zu den olympischen Spielen in Tokio 2020 darf jedes Team der Klasse „Nacra 17“ zwei Boote mitnehmen. Eines für die Regatta und eines als Ersatz. „Das Ziel ist, mit zwei sehr guten Booten und zwei sehr guten Set-Ups in Japan aufzuschlagen und uns dann vor Ort zwischen diesen zu entscheiden“, so Zajac.

Mit dem perfekten Boot zum Erfolg

Für die Mission „Edelmetall“ ist es entscheidend, dass Zajac und Matz auf das perfekte Boot zurückgreifen können. Die Erwartungen sind hoch: „Wenn man bei einem Wettkampf mitgemacht hat, dann möchte man beim nächsten Mal nicht schlechter abschneiden. Das zählt natürlich auch für die olympischen Spiele“, so Zajac. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro konnte Zajac die Bronze-Medaille ergattern.

ORF

Barbara Matz versucht jedenfalls, von der Erfahrung ihres Partners zu profitieren: „Es ist schon ein bisschen eine Nervosität, weil man weiß, man trainiert dafür hin, um das dreht sich die ganze Zeit alles. Man legt schon seine Vorbereitungen darauf aus. Man freut sich aber auf dieses Event, also man sieht es eher mit Freude und nicht mit Nervosität“, so Matz. Vor den olympischen Spielen geht es für Thomas Zajac und Barbara Matz aber noch nach Australien. Dort wartet Anfang Februar die Weltmeisterschaft stattfindet.