Kollwentz baut Weinkeller unter alten Stadl

Der Platz im Weingut Kollwentz in Großhöflein ist wieder einmal zu eng. Schließlich umfasst das Weingut 25 Hektar, 110.000 Flaschen werden jährlich abgefüllt. „Wir werden den 122 Jahre alten Stadl unterkellern, in der bestehenden Substanz. Das heißt, wir graben da fünfeinhalb Meter runter und machen dann einen Weißweinkeller daraus“, Andi Kollwentz vom Weingut Kollwentz, Großhöflein.

ORF

Gebaut für 100 Jahre

Acht Stadel hat die Familie Kollwentz insgesamt in den letzten Jahrzehnten errichtet bzw. renoviert und unterkellert. „Die Erhaltung der burgenländischen Bausubstanz liegt uns sehr am Herzen. Wir haben da jetzt auch schon den vierten Stadl nebeneinander. Wir versuchen immer das zu machen, was man sagt, man möchte es nicht nur zehn Jahre schön haben, sondern es sollte 100 Jahre noch im Bestand schön sein“, so Kollwentz.

Architekt Anton Mayerhofer aus Neckenmarkt hat bereits für 40 Weingüter Neu- und Umbauten geplant, die Familie Kollwentz begleitet er seit vielen Jahren. „Ja, es passiert leider Gottes in den letzten Jahren vermehrt, dass historische Bausubstanz in den Dörfern und auch in den Städten vermehrt abgebrochen wird. Das ist ein Verlust des Ortsbildes, der unwiederbringlich ist.“

ORF

Obergeschoß: Von 25 auf 100 Tonnen

Das Obergeschoß, wo sich üblicherweise die Rotwein-Gärtechnik befindet, wird bei den Umbauarbeiten mit Stahlträgern gestützt und wiegt jetzt 25 Tonnen, bei Inbetriebnahme 100. Wolfgang Schindler aus Mörbisch ist der Baumeister der Baustelle: „Die großen technischen Herausforderungen kommen daher, dass das ein bestehendes Gebäude ist und wir das nachträglich ausschachten und eigentlich die Platzverhältnisse sehr gering sind. Wir haben eine Raumhöhe von nicht einmal 3,10 Meter und das geht halt nur mit Kleingerät und nur abschnittsweise. Man kann nur jeden Tag ein kleines Feld rausnehmen.“ Der 100 Quadratmeter große Stadel ist aus Sandsteinen gemauert, das bestehende Fundament wird ausgegraben und mit Beton unterfangen. „Wir haben sicher schon so 15 bis 18 solcher Keller gemacht“, so Schindler.

ORF

Optimale Bedingungen für Weinlagerung

Alle Keller sind miteinander verbunden, auch der neue wird angeschlossen – insgesamt sind 1.200 Quadratmeter unterkellert. Der neue Keller wird mit Lehm versehen – optimale Bedingungen für die Weinlagerung bei einer Luftfeuchtigkeit von knapp unter 80 Prozent, damit die Weinfässer nicht austrocknen und bei einer idealen Luftdurchlässigkeit kein Schimmel entsteht. „Wenn ich das im Keller habe, bin ich bezüglich Energie wesentlich unabhängiger, weil ich habe ja die Kühle durch den Erdkeller schon mal da und ich habe den Raum jetzt so, dass ich direkt vom Presshaus ohne Pumpen in den Keller hineinkomme und das ist wieder für die Qualität des Weines zuträglich“, sagte Kollwentz. Er rechnet mit etwa 600.000 Euro für den Umbau, die Landwirtschaftskammer fördert das Projekt geringfügig. Fertig werden soll das Projekt im Mai 2020, im Herbst sollen hier wieder die Trauben nach der Ernte übernommen werden können.