Sternsinger beim Papst in Rom

Vier Jugendliche – Matthias Csar, Sascha Kranz, Dominik Pabst und Maximilian Toth – aus der Pfarre Ollersdorf vertraten Österreich als Sternsinger am Mittwoch bei der Neujahrsmesse mit Papst Franziskus. Mittlerweile ist es eine Tradition geworden, dass sich die jungen Gläubigen wie die Weisen aus dem Morgenland ankleiden und bei der ersten Messe des Papstes dabei sind.

Mit Papst zum Angelusgebet

Sternsinger aus der Schweiz und der Slowakei brachten die Gaben für die Eucharistie zum Altar. Die burgenländischen Sternsinger hatten während des Neujahrsgottesdienstes keine „offizielle Rolle“. Sie feierten gemeinsam mit den anderen Kindern und Jugendlichen den Gottesdienst mit und zogen im Anschluss daran mit dem Papst aus dem Petersdom zum Angelusgebet auf dem Petersplatz hinaus.

Besuch der Botschaft und der Garde

Während des Aufenthaltes gab es einige Termine bzw. Besuche, wie die österreichische Botschaft beim Heiligen Stuhl, die Schweizer Garde oder Kardinal Casper, sowie ein Interview mit ORF-Korrespondentin Katharina Wagner. Gemeinsam mit den anderen Sternsingern aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol, Rumänien, Ungarn und der Slowakei wurde eine stimmungsvolle Messe zum Jahresabschluss in Santa Maria Dell‘Anima gefeiert.

In Österreich sind in der ersten Jänner Woche 80.000 Sternsinger im Zuge der Drei-Königsaktion unterwegs, um Spenden für Hilfsprojekte in Asien, Lateinamerika und Afrika zu sammeln. Zurück im Burgenland werden auch diese vier Sternsinger dafür von Tür zu Tür gehen.