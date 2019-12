Drei Verletzte bei Hubschrauberabsturz

Der Unfall mit dem Hubschrauber vom Typ Robinson R44 dürfte sich nach Angaben des ÖAMTC vermutlich um Landeanflug ereignet haben. Das bestätigte auch der Obmann der Union Sportfliegerclub Punitz, Günter Csencsits: „Der Helikopter mit dem britischen Kennzeichen war im Landeanflug und ist, nachdem vor ihm noch ein Flugzeug gestartet ist, links abgekurvt. Daraufhin dürfte er einen Leistungsverlust gehabt haben und hat dann in der Wiese noch versucht notzulanden. Das ist aber missglückt, da der Helikopter dann gestürzt ist.“ Die Flugunfallkommission sei verständigt, hieß es von der Polizei.

Der Hubschrauber wurde schwer beschädigt, der hintere Teil des Hecks mit dem Heckrotor abgetrennt. Die Insassen dürften bei dem Zwischenfall, der sich kurz nach 14.00 Uhr ereignete, noch weitgehend glimpflich davongekommen sein. „Das hätte auch ganz anders ausgehen können“, sagte ein ÖAMTC-Sprecher am Dienstag zur APA. Der Unfall passierte im Rahmen einer karitativen Veranstaltung.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF/Joschi Dancsecs ORF/Joschi Dancsecs ORF/Joschi Dancsecs ORF/Joschi Dancsecs ORF/Joschi Dancsecs

Mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

An Bord des R44 waren zwei Männer und eine Frau. Ein Mann und eine Frau hätten den Crash „fast unverletzt“ überstanden. Sie wurden zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Insasse sei ansprechbar gewesen und wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 16 zur Behandlung ins Spital nach Oberwart geflogen. Auch zwei Rettungswagen sowie eine Einsatzleitung des Roten Kreuzes und vier Feuerwehren waren zur Hilfeleistung ausgerückt.

Norbert Hofer erneut Unfallzeuge

FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer dürfte erneut Zeuge eines Flugunfalls in Punitz geworden sein. „Heute war ich Zeuge eines schlimmen Hubschrauberabsturzes in Punitz. Mein Freund Ossi hat als Pilot überlebt und auch die Passagiere. Ein guter Start ins neue Jahr. Hubschrauber kann ersetzt werden, ein Leben nicht…“, twitterte er wenige Stunden nach dem Unfall. Hofer war bereits im September 2018 Zeuge eines Flugzeugunfalls gewesen. Damals kam der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges ums Leben – mehr dazu in Ultraleichtflugzeug abgestürzt: Ein Toter.

Twitter/Norbert Hofer

Der R44 ist ein vom US-Unternehmen Robinson Helicopter Company mit Sitz im kalifornischen Torrance in verschiedenen Varianten hergestellter Hubschrauber mit Kolbenmotor und einem Zweiblatt-Rotorsystem. Die Zulassung für das erste viersitzige Modell des R44 war laut Herstellerangaben in den USA 1992 erfolgt. Das jüngste Modell der Reihe R44, der zweisitzige R44 Cadet, erhielt seine US-Zulassung im Jahr 2016.