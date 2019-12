NEOS kritisieren Werbung für LH-Direktwahl

„Gut, dass wir den Landeshauptmann direkt wählen können“, heißt es in dem Spot wörtlich. „Das ist nicht nur eine Unwahrheit, sondern demokratiepolitisch auch noch bedenklich“, so NEOS-Spitzenkandidat Eduard Posch am Dienstag. Doskozil wisse, dass eine Direktwahl nicht möglich sei.

„Anstatt sich für die Weiterentwicklung einer echten Demokratie und das freie Spiel der Kräfte auf allen Ebenen einzusetzen, geht es dem Landeshauptmann lediglich um Macht“, stellte der NEOS-Spitzenkandidat in einer Aussendung fest. Posch ortete in der Vorgangsweise weiters eine „Distanzierung Doskozils zur SPÖ“ sowie ein „Ablenkungsmanöver“ angesichts der „krisengeschüttelten Bundes-SPÖ“.

SPÖ: „Burgenländer brauchen keinen pinken Oberlehrer“

„Die rund 250.000 wahlberechtigten Burgenländer und Burgenländerinnen brauchen keinen pinken Oberlehrer, sie wissen natürlich alle, wie der Landeshauptmann im Burgenland gewählt wird. Auf der ‚Liste Doskozil – Team Burgenland‘ kann jeder Wahlberechtigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Vorzugsstimme geben. Die burgenländischen NEOS wären gut beraten, wenn sie aufhören würden, unseren Landeshauptmann anzupatzen oder sich mit der Bundes-SPÖ beschäftigen und stattdessen eigene Inhalte vorlegen“, reagierte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst auf die Aussagen von Posch.

Der oben genannte Radiospot wird nicht auf Radiosendern des ORF gesendet, da hier politische Werbung verboten ist.