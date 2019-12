„Überall Asche“ in Sydney

„Heute haben wir Glück in Sydney“, sagte Sandra Wograndl am Silvesterabend. Sie lebt am Bombay Beach, also direkt am Meer. Die Wetterlage für Sydney war an diesem Dienstag „gut“, der Wind hatte sich gedreht und dadurch war kaum Rauch zu spüren.

Doch das ist nicht immer so. Erst vergangene Woche konnte sie das Haus mir ihrer kleinen Tochter nicht verlassen. „Da war es so extrem, dass wir in Sydney in der Stadt und auch hier am Strand kaum etwas sehen konnten. Wir haben Häuser, die 50 oder 100 Meter von uns entfernt waren, nicht gesehen, weil die Rauchentwicklung so extrem war.“ Sie befürchtet, dass es auch in der Silvesternacht wieder schlimmer wird, der Wind soll drehen, so die Prognosen. Die Bewohner werden dann vorgewarnt.

Anrufe und Nachrichten von Freunden

Der Rauch ist das eine, die Asche das andere: „Es ist im Moment so schlimm, dass überall Asche herumliegt, im Garten im Haus. Auch wenn wir nicht direkt betroffen sind, wir bekommen alles enorm mit. Es ist ziemlich ‚frightening‘ (erschreckend) und wir sind im Moment alle sehr ‚worried‘ (besorgt), was da noch alles auf uns zukommen und passieren wird.“ Von Freunden, die ihr schreiben oder sie anrufen, bekommt sie von dem „extremen Ausnahmezustand“, der in den brennenden Gebieten herrscht, viel mit: Straßen sind gesperrt, Gebiete werden evakuiert. Viele Menschen retten sich an die Strände, um sicherer zu sein.

„Kein Benzin mehr, kein Brot und keine Milch“

Wograndl fühlt sich am Bombay Beach relativ sicher: „Wo ich wohne brauchen wir jetzt nicht so große Befürchtungen haben.“ Als zuletzt Feuer nur 45 Minuten entfernt waren, hatte sie trotzdem große Angst. Auch der Umstand, dass die Feuer wieder näherkommen könnten, macht der Mattersburgerin Sorgen: „Der Wind kann sich ständig drehen.“ Viele ihrer Freunde, die zwei bis drei Stunden von Sydney entfernt wohnen, wurden bereits evakuiert, auch sehr viele Touristen. „Es gibt teilweise kein Benzin mehr, kein Brot und keine Milch – also völliger Ausnahmezustand. Und das ist halt schon etwas, was sehr Angst bereitet.“

Buschbrände gehören in Australien zu dieser Jahreszeit dazu. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Ökologie des Kontinents. Doch heuer kamen die Feuer früher und wüten heftiger als bisher. „Das hat man hier so echt noch nie erlebt. Die Australier versuchen zum Beispiel mit Nachbarschaftshilfe so gut wie möglich damit umzugehen.“

Petition gegen Feuerwerk in Sydney

Angesichts der katastrophalen Lage ist vielen die Lust auf Silvesterfeiern vergangen. Während des traditionellen Feuerwerks im Hafen von Sydney, zu dem eine Million Besucherinnen und Besucher in der Küstenmetropole erwartet werden, will das Rote Kreuz Geld sammeln für die erschöpften Rettungskräfte und jene Menschen, denen die Flammen fast alles genommen haben.

Hunderttausende Unterzeichnerinnen und Unterzeichner einer Petition bemühten sich bis zuletzt um eine Absage der Pyrotechnikshow, für die eine Sondergenehmigung der Feuerwehr eingeholt werden musste. In Australiens Hauptstadt Canberra dagegen wurden alle Feierlichkeiten zum Jahreswechsel abgesagt – mehr dazu in Australien: Feuertornado tötet Feuerwehrmann.