Jahresrückblick: Wirtschaft 2019

Die Arbeitslosigkeit ist heuer weiter gesunken. Doch die Zahl der Insolvenzen ist im ersten Halbjahr um 25 Prozent gestiegen.

Insolvenzen trüben das Wirtschaftsjahr

Kurz vor Weihnachten gab es die Hiobsbotschaft für die 17 Mitarbeiter von Güssinger Mineralwasser. Die Firma meldete mit rund zwei Millionen Euro Schulden Insolvenz an. Sie soll nach einem Sanierungsverfahren weitergeführt werden. Schon im Sommer kam es zu Absatzproblemen, weil der größte Kunde abgesprungen war. Hintergrund des Vorfalls war eine Auseinandersetzung zwischen dem russischen Eigentümer und einem bulgarischen Gläubiger, mit möglicher Querverbindung zum Ibiza-Skandal – mehr dazu in Güssinger: Einmalzahlung vom Land.

Ebenfalls im Dezember stellte die Arzneimittelfirma Sanochemia in Neufeld den Konkursantrag. 160 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Auch dieser Betrieb soll weitergeführt werden – mehr dazu in Sanochemia plant Fortführung. 69 Arbeitsplätze strich Anfang des Jahres der britischen Eigentümer der früheren Leykam-Druckereien in Müllendorf und Neudörfl. 54 davon sind Kündigungen, der Rest sind natürliche Abgänge. Man wolle konkurrenzfähiger werden, so die Begründung – mehr dazu in Burgenland: Leykam streicht 54 Arbeitsplätze. Der Lebensmittelkonzern Mars Austria schließt sein Werk in Breitenbrunn. 110 Mitarbeiter sind davon betroffen – mehr dazu in Mars: Land hofft auf Standorterhalt.

Investitionen in Verkehrsinfrastruktur

Wirtschaftsforscher rechnen ab 2020 mit einem Abflauen der Konjunktur. Die öffentliche Hand versucht mit Investitionen gegenzusteuern. In Rudersdorf erfolgte der Startschuss für den Bau des ersten Tunnels im Burgenland. Er ist Teil der Schnellstraße S7 und wird rund drei Kilometer lang. Die Kosten betragen rund 160 Millionen Euro – mehr dazu in Tunnel Rudersdorf: Arbeiten im Gange. Die S31 wird zwischen Mattersburg und Sieggraben verbreitert, vierspurig ausgebaut und mit Betonleitwänden ausgestattet. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 150 Millionen Euro – mehr dazu in S31 Ausbau: Erster Abschnitt fertig.

Die Energie Burgenland eröffnete im April ein Fernheizwerk in Oberwart. Rund 1.000 Haushalte werden mit Wärme aus Hackgut versorgt. Angeschlossen werden öffentliche Gebäude, Wohnanlagen und Einfamilienhäuser – mehr dazu in Fernheizwerk Oberwart offiziell eröffnet. Die Wärmegewinnung aus Holz ist wirtschaftlich sinnvoll, die Stromerzeugung aus Biomasse gilt hingegen als Auslaufmodell. Kraftwerke wie jenes in Heiligenkreuz benötigen hohe Förderungen. Das Land drückte die Stopptaste – mehr dazu in Biomassekraftwerk Heiligenkreuz vor Aus.

Sehr viel Geld fließt weiterhin in den Ausbau der erneuerbaren Energie. Rund 420 Millionen Euro wird die Energie Burgenland in den kommenden Jahren dafür flüssig machen. Der größte Teil wird für Windkraft verwendet – mehr dazu in Energie Burgenland investiert Millionen.

Wirtschaftsmotor Tourismus

Grund zum Feiern gab es heuer im Burgenlands Tourismus. Nach einem Rückgang bei den Nächtigungen im Vorjahr ist diese Zahl im Sommerhalbjahr wieder gestiegen – mehr dazu in Mehr Gästeankünfte im Burgenland. Etliche Hotels und Kurbetriebe investierten kräftig, zum Beispiel Marienkron in Mönchhof, die Kurbad Tatzmannsdorf AG und das Hotel Larimar in Stegersbach – mehr dazu in Kurhaus Marienkron eröffnet, Modernisiertes Kurmittelhaus eröffnet und Larimar investiert 3,2 Millionen Euro.

Schon im März begann die Modernisierung des Feriendorfs Vila Vita in Pamhagen. 4,5 Millionen Euro nimmt der deutsche Eigentümer in die Hand. Die Unterkünfte werden modernisiert, neue Residenzen am See errichtet – mehr dazu in Vila Vita: Millionenschwerer Ausbau.

Eine Erlebnisrutsche wurde im April in der Therme Lutzmannsburg in Betrieb genommen. Eine spezielle VR-Brille zaubert abenteuerliche Bilder einer virtuellen Welt in die Köpfe der Benutzer. Mehr als sechs Millionen Euro investierte der Eigentümer, das Land Burgenland, in die Therme – mehr dazu in Lutzmannsburg: Virtuelle Rutsche eingeweiht.

Hotelier Karl Reiter im Gespräch Der Hotelier Karl Reiter setzt in seinen Resorts in Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach ein mehrjähriges Investitionsprogramm um. Im Gespräch mit Norbert Lehner blickte Karl Reiter auf das abgelaufene Jahr 2019 zurück.

Freisprüche im BEWAG-Prozess

Grund zur Freude hatte heuer ein prominenter Ex-Manager. Der frühere BEWAG-Vorstand Hans Lukits wurde rund sieben Jahre nach Beginn des Verfahrens von allen Anklagepunkten freigesprochen – mehr dazu in Freisprüche im BEWAG-Prozess rechtskräftig. Und Ex-BEGAS-Chef Rudolf Simandl musste sich auch heuer nicht vor Gericht verantworten. Ein Gutachter attestierte erneut, dass Simandl nach wie vor schwer depressiv und daher nicht verhandlungsfähig ist.

Internationale Themen im Burgenland

International bereitet sich die Wirtschaft auf den Brexit vor. Im Burgenland ist die Textilfirma Vossen in Jennersdorf davon betroffen. Für sie ist Großbritannien der drittgrößte Markt. Im schlimmsten Fall verliert Vossen dort ein Drittel des Umsatzes – mehr dazu in Unternehmen rüsten sich für Brexit.

Unklar ist auch noch, wie es langfristig mit den EU-Förderungen weiter geht. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) diskutierte im Mai in Brüssel mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über neue Förderrichtlinien. Fest steht nur, dass das Burgenland künftig weniger Geld aus Brüssel bekommen wird als bisher – mehr dazu in EU-Förderungen: Doskozil spricht mit Juncker.