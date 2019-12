Start für Umtausch nach Weihnachten

Ob man das Weihnachtsgeschenk, das nicht passt oder gefällt, umtauschen kann, liegt allein am Geschäft. Es handelt sich also um eine Kulanz des Händlers, einen Rechtsanspruch auf Umtausch gibt es nicht. Details sind meist auf der Rechnung zu finden. Umtausch bedeutet aber nicht, dass man Geld zurückbekommt.

Man bekommt dafür nur eine andere Ware oder eine Gutschrift, erklärt der Konsumentenschützer Christian Koisser von der Arbeiterkammer. „Ich muss die Rechnung vorweisen, dann kann ich innerhalb einer bestimmten Frist etwa umtauschen. Wie wir hören ist eine Umtauschfrist von 14 Tagen üblich, es gibt aber auch Unternehmen, die eine längere Umtauschfrist anbieten“, so Koisser.

Kleingedrucktes bei Gutscheinen lesen

Kunden, die ihre Geschenke im Internet gekauft haben, haben zwar kein Umtauschrecht, dafür aber – von wenigen Ausnahmen abgesehen – ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Die Frist dafür beträgt 14 Kalendertage und beginnt, sobald die bestellte Ware beim Käufer eingetroffen ist.

Wer zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt bekommen hat, hat grundsätzlich Zeit. Gutscheine sind 30 Jahre lang gültig, außer das Unternehmen legt andere Fristen fest. „Wenn da zwei oder drei Jahre draufsteht, dann würde ich sicherheitshalber im Vorhinein hinterfragen, wie das gemeint ist. Wie wir wissen, verschwinden Gutscheine oft – vor allem wenn sie geschenkt werden – oft in Laden“, so Koisser von der Arbeiterkammer. Ratsam und hilfreich ist es also, das Kleingedruckte der Gutscheine zu lesen.