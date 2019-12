ÖVP bekräftigt: Bereit für Regierung mit SPÖ

Die ÖVP hat die Politik der regierenden SPÖ in den vergangenen Jahren zwar regelmäßig und teils auch heftig kritisiert, für eine zukünftige Zusammenarbeit in einer Landesregierung solle laut Landesparteiobmann und Spitzenkandidat Thomas Steiner aber kein Stolperstein sein. „Entweder ist man in der Regierung, oder in der Opposition. Wenn man in der Opposition ist, dann hat man auch die Aufgabe, pointiert und auf den Punkt gebracht Kritik anzubringen. Die Grünen auf Bundesebene haben die ÖVP auf Bundesebene massivst kritisiert, und jetzt gibt es Regierungsverhandlungen“, so Steiner.

ÖVP habe erfolgreich Druck auf Regierung ausgeübt

Die ÖVP habe laut Klubobmann Christian Sagartz in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode aber nicht nur Kritik geübt, sondern auch Dinge für die Burgenländer vorangebracht. Die Volkspartei habe den Beschluss des Gratiskindergartens mitgetragen und Druck auf die SPÖ-FPÖ-Landesregierung ausgeübt, dringende Probleme anzugehen.

„Bei Gesundheit und Pflege war es lange Zeit so, dass die Regierungsparteien weg gesehen haben und man sich vor den wahren Problemen versteckt hat. Wenige Monate später hat man Notfallspläne präsentiert, Bedarfs- und Entwicklungspläne sind verschleppt worden – und nur, weil die Volkspartei hier massiv Druck gemacht hat“, so Sagartz.

Landtagswahl soll wieder Zugewinne bringen

Bei der bevorstehenden Landtagswahl will die ÖVP ihre heurige Serie an Zugewinnen fortsetzen. Man geht davon aus, den Abstand auf die SPÖ verringern zu können. ÖVP-Obmann Steiner rechnet damit, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen Türkis und Grün im Bund demnächst abgeschlossen werden. Im Burgenland hat Grünen-Chefin Regina Petrik bereits klargestelt, dass sie sich eine rot-grüne Regierung wünscht – mehr dazu in Petrik bekräftigt Wunsch nach Rot-Grün. Steiner nimmt das gelassen.

SPÖ-Fürst: Zuerst ist Wähler am Wort

In einer Aussendung reagiert SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst auf die Jahresbilanz der ÖVP. Ihr gehe es ausschließlich um die ÖVP, und nicht um das Land. Auch wenn die ÖVP beim Gratiskindergarten mitgestimmt habe, sei dies wohl eher eine wahltaktische Überlegung, denn in manchen ÖVP-Gemeinden werde nach wie vor Stimmung dagegen gemacht, so Fürst. Außerdem rede ÖVP-Obmann Steiner ständig davon, dass die ÖVP in die Regierung wolle. Zuerst einmal allerdings seien die Wähler am Wort und deren Wille zähle.