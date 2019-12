Jahresrückblick: Politik 2019

Ende Februar kam es zum Landeshauptmannwechsel im Burgenland – Finanzlandesrat und SPÖ-Parteichef Hans Peter Doskozil löste Landeshauptmann Hans Niessl mittels Wahl im Landtag ab – mehr dazu in Landeshauptmannwahl: Mehrheit für Doskozil. Mit neuem SPÖ-Regierungsteam wurde Doskozil damit neuer Chef der rot-blauen Landesregierung. Die größte Oppositionspartei, die ÖVP, blieb hingegen bei ihrer bisherigen Kritik. „In diesen drei Jahren Rot-Blau ist das Burgenland zum intransparentesten Land – zumindest in Österreich – geworden“, so ÖVP-Landesparteiobmann und Abgeordneter Thomas Steiner.

Im März/April gewannen die Sozialdemokratischen Gewerkschafter die Arbeiterkammerwahl wieder mit großem Abstand – mehr dazu in AK-Wahl: FSG behält Zweidrittelmehrheit. Das sollte 2019 allerdings der einzige SPÖ-Wahlerfolg im Burgenland bleiben. Und auch der wurde durch Mandatsverlust an die ÖVP-Arbeitnehmer leicht getrübt.

„Ibiza-Affäre“: Vorverlegung Landtagswahl

Im Mai platzte die „Ibiza-Affäre“ in die österreichische Innenpolitik und sprengte die türkisblaue Koalition. Kanzler Sebastian Kurz rief Neuwahlen aus. Das Burgenland verlegte die Landtagswahl vor – und zwar von Mai auf den 26. Jänner 2020 – mehr dazu in Auch Doskozil kündigt Neuwahl an und in Landtagswahl am 26. Jänner 2020. „Die Causa Ibiza ist natürlich alles andere als erfreulich. Die Situation rund um Heinz-Christian Strache ist unentschuldbar“, meinte Landeshauptmann Johann Tschürtz (FPÖ). Die rot-blaue Koalition war belastet, aber nicht so sehr, dass sie sofort platzte.

ÖVP scheitert mit Misstrauensantrag

Im Landtag scheiterte die ÖVP mit einem Misstrauensantrag gegen den freiheitlichen Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz – mehr dazu in Keine Mehrheit für Misstrauensantrag gegen Tschürtz. Im Nationalrat kippte ein SPÖ-Misstrauensvotum – unterstützt von FPÖ und Liste Jetzt – den Kanzler – mehr dazu in Misstrauensantrag: Kabinett Kurz abgesetzt.

Bei der Europawahl zuvor verlor die SPÖ im Burgenland Platz Eins an die Volkspartei – mehr dazu in SPÖ erstmals seit 53 Jahren nicht Erste im Land und in EU-Wahl: Reaktionen der Parteien. „Die ÖVP ist der klare Sieger, aber auch Österreich ist der klare Sieger“, so ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. „In einer ersten Analyse bedeutet das schon, dass wir nicht mobilisieren konnten, wenngleich die Wahlbeteiligung gestiegen ist“, sagte Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Nationalratswahl: ÖVP gewinnt

Die SPÖ setzte die Negativserie bei der Nationalratswahl Ende September fort. Nach fast 50 Jahren als Nummer Eins im Burgenland verlor sie auch hier gegen den österreichweiten Wahlsieger, die ÖVP – mehr dazu in ÖVP auch im Burgenland Erste. „Es ist auch ein historischer Tag für das Burgenland. Wir haben einen wirklich großen Vorsprung vor der SPÖ im Burgenland geschafft“, so Steiner. „Wir haben eine Bundeswahl gehabt – das sind bundespolitische Themen und Personen im Vordergrund gestanden und leider viel mehr Videos, Skandale und Affären“, meinte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Skandale und Spesen – auch die FPÖ-Burgenland verlor nach den blauen Turbulenzen, Neos und Grüne legten hingegen zu. Die Grünen punkteten mit dem Klimathema. „Wir haben den Klimaschutz sozusagen in unserer DNA – das ist die Kernaufgabe der Grünen“, so Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen – mehr dazu in Freude und lange Gesichter am Wahlabend.

1.700 Euro Netto-Mindestlohn beschlossen

Die Kernthemen der Landesregierung waren heuer: Biowende, Pflegeplan, Gratiskindergarten, Feuerwehrgesetz – mehr dazu in Neues Sozialhilfegesetz beschlossen. Knapp vor Weihnachten beschloss der Landtag noch mehrheitlich einen Netto-Mindestlohn von 1.700 Euro im Landesdienst – mehr dazu in Landtag: Generaldebatte um Budget 2020 und in Landtag beschließt Budget. Der Mindestlohn gilt ab Jänner und wurde von ÖVP, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung kritisiert.

Die Regierung hingegen lobte – neben diesem neuen Besoldungssystem – die eigene Gesamtarbeit. „Wir sind eine Regierung im Burgenland, die fair miteinander umgeht – die auf Augenhöhe agiert und nicht streitet“, so Doskozil. „Es gibt im Burgenland eine Zusammenarbeit, wo man erkennt, dass für die burgenländsiche Bevölkerung gearbeitet wird“, sagte Tschürtz – mehr dazu in Einigkeit bei rot-blauer Regierungsbilanz.

Hofer neuer FPÖ-Parteichef

Auf Bundesebene kämpfte die SPÖ mit Personaldebatte und Schuldenabbau, die FPÖ mit der Neuaufstellung – Norbert Hofer ist seit September Parteichef, die FPÖ schloss Ex-Obmann Strache im Dezember aus der Partei aus – mehr dazu in Norbert Hofer neuer FPÖ-Chef und in Reaktionen zu Straches Ausschluss. „Dieses Kapitel ist für uns abgeschlossen. Wir gehen in die Zukunft“, so Hofer.

ÖVP und Grüne führten im Bund Regierungsverhandlungen – mehr dazu in Steiner: „Stabile Regierung schaffen“ und in Petrik: „Müssen das Wagnis eingehen“. Im Burgenland wollen beide Parteien bei der Landtagswahl durch den Nationalratswahlerfolg profitieren. „Wir wollen wieder mehr Verantwortung übernehmen“, so Steiner. „Den Aufschwung und den Rückenwind nehmen wir natürlich bis in den Jänner mit“, sagte Petrik.

Landtagswahl: SPÖ will Platz eins verteidigen

Bündnis Liste Burgenland möchte ein drittes Mandat schaffen, obwohl Abgeordneter Gerhard Hutter heuer zur SPÖ wechselte – mehr dazu in Gerhard Hutter kandidiert für SPÖ. NEOS treten bei der Landtagswahl diesmal mit Landessprecher Eduard Posch als Spitzenkandidat an mehr dazu in Posch als NEOS-Spitzenkandidat fix.

Das Ziel der SPÖ: Platz Eins klar verteidigen, ein Plus erreichen. Spitzenkandidat Hans Peter Doskozil ist nach seiner zweiten Operation zwar weiter stimmlich angeschlagen, doch er stellte klar, dass es bei den Stimmbandproblemen um keine Krebserkrankung handle und dass er „kein scheinheiliges Mitleid, schon gar nicht vom politischen Mitbewerber“ wolle – mehr dazu in Doskozil: „Es ist kein Krebs“. Für einen Heiratsantrag an seine Lebensgefährtin reichte die Stimme des Landeshauptmannes aber bei weitem – die Hochzeit ist Ende Mai – mehr dazu in Landeshauptmann Doskozil heiratet.

100 Jahre Frauenwahlrecht

Einhundert Jahre Frauenwahlrecht – auch das Burgenland thematisierte heuer dieses Jubiläum. Im Februar 1919 konnten Frauen in Österreich erstmals wählen und gewählt werden. Bei der Landtagswahl 1922 wählten dann die Burgenländerinnen. Die Sozialdemokratin Rosalie Zull war die erste Frau im Landtag – mehr dazu in 100 Jahre Frauenwahlrecht.

Die Sicherheitspartner sind nun – nach Regierungsbeschluss – in allen Bezirken unterwegs – mehr dazu in Sicherheitspartner werden ausgeweitet. Hier patroullieren Langzeitarbeitslose und melden der Polizei Auffälligkeiten. Das Prestigeprojekt des freiheitlichen Landeshauptmannstellvertreters wurde damit landesweit umgesetzt. Land, Bund und AMS tragen die Kosten bis Ende 2020 – das Land den Großteil mit 900.000 Euro.

Bei den Personalvertretungswahlen des Bundes holte die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) im Burgenland die absolute Mehrheit zurück. Die FCG gewann dazu, die Sozialdemokratischen Gewerkschafter verloren. Zugewinne verzeichneten auch Freiheitliche Gewerkschafter sowie Unabhängige und Grüne. Rund 7.900 Bundesbedienstete im Burgenland waren wahlberechtigt – mehr dazu in Personalvertretungswahlen: FCG holt Absolute.