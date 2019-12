Landwirtschaft

Hochsaison für Winter- und Asiasalate

Bis in den Frühling hinein wachsen in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) jetzt Winter- und Asiasalate. Im Seewinkel wird also auch im Winter geerntet – sogar dann, wenn die Temperatur unter null Grad Celsius sinkt.