Jeder sechste Reisepass verliert Gültigkeit

Im kommenden Jahr 2020 verliert rund jeder sechste österreichische Reisepass seine Gültigkeit. Das entspricht in Summe rund einer Million Pässe in ganz Österreich. Der Ansturm auf die Behörden wird wohl dementsprechend groß sein – das bestätigte auch die zuständige Referatsleiterin der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung, Maria Kremsner.

Unklar wie viele Anträge es im Burgenland geben wird

Wie viele Passerneuerungen im Burgenland anstehen werden, könne derzeit nur gemutmaßt werden, denn die Zahlen würden nicht extra aufgeschlüsselt, so Kremsner. Man könne aufgrund der ausgegebenen Reisepässe ungefähr herauskristallisieren, wie viele Pässe erneuert werden müssen. Das seien aber Mutmaßungen, weil man viele Personen habe, die von den Feriensiedlungen kommen würden, so Kremsner. Manche würden auch von Wien ins Burgenland kommen, damit sie sich nicht anstellen müssen. Mittlerweile sei es ja nicht mehr so, dass man bei diesen Behördengängen auf den Hauptwohnsitz gebunden sei, sagte Kremsner. Im Burgenland ist man jedenfalls für einen möglichen Ansturm gerüstet – denn im Regelfall passiert das alle zehn Jahre einmal.

ORF.at/Zita Klimek

Regelrechter Run auf Reisepässe im Jahr 2000

„Im Jahr 2000 hat es die ersten Gebührenerhöhungen gegeben und da war der erste große Run. Es wollten sich viele Personen natürlich einiges ersparen. Da haben viele Personen einen neuen Reisepass beantragt. Der ist zehn Jahre gültig und daher würden logischerweise alle zehn Jahre wieder ungefähr dieselben Personen“, so Kremsner.

Die damalige Erhöhung trat am 1. Juni 2000 in Kraft und hatte es wirklich in sich. Ein Reisepass kostete davor 490 Schilling, nach der Erhöhung waren es 950 Schilling. Heute kostet ein österreichischer Reisepass für Erwachsene 75,90 Euro, für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren sind es 30 Euro und für Kinder bis zwei Jahre ist er kostenlos. Ein Reisepass kann zum Beispiel bei der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde beantragt werden.