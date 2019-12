Neuerungen bei Landessicherheitszentrale

Die Arbeitscomputer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landessicherheitszentrale Burgenland wurden jetzt modernisiert. Außerdem hat man jetzt ein standardisiertes Abfrageschema bei Notrufen eingeführt, um bei Notfällen die bestmögliche und schnellste Hilfe zu gewährleisten können.

Webcam-System eingerichtet

Zudem gibt es jetzt an unterschiedlichen Standorten im Burgenland, etwa rund um den Neusiedlersee, Webcams die von der Landessicherheitszentrale selbst betrieben und auf deren Homepage gestreamt werden. Durch eine Kooperation mit der ASFINAG ist künftig auch die Lage auf den Straßen dort sichtbar. Dementsprechend musste auch die Homepage erneuert und angepasst werden.

Der Aufgabenbereich der LSZ sei ein sehr großer, so LSZ-Geschäftsführer Christian Spuller. Man habe sich viele Leitstellen in ganz Österreich und auch in Deutschland angesehen und es gebe keine Leitstelle, die annähernd alle diese Kompetenzen in einer Organisation haben würde, so Spuller.

Festgestellte Mängel großteils behoben

Insgesamt wurden 500.000 Euro in diese Neuerungen investiert. Im Vorjahr hat der Landesrechnungshof die Landessicherheitszentrale geprüft und Mängel in unterschiedlichen Bereichen festgestellt – mehr dazu in Nach LRH-Bericht: LSZ organisiert sich neu. Die Mängel seien zu 99 Prozent behoben worden, so Spuller.