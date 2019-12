Mehrere Einsätze am Heiligen Abend

In Zurndorf hat es in einem Haus Gasalarm gegeben, nachdem ein Warnmelder angeschlagen hat. Die Feuerwehr hat dann mit einem Messgerät Kohlenstoffmonoxidaustritt festgestellt. Mitarbeiter der Netz Burgenland haben einen Defekt an der Gasheizung festgestellt und die Gaszufuhr gesperrt. Verletzt wurde dabei niemand. Dass wie in diesem Fall Warnmelder potentielle Katastrophen verhindern können, darauf wurde erst im November von einer Sicherheitsinitivative hingewiesen – mehr dazu in Sicherheitsinitiative gegen Brände und Forderung nach Brandmeldern.

Freiwillige Feuerwehr Zurndorf

In Markt Allhau (Bezirk Oberwart) war die Feuerwehr bei einem Brand im Einsatz – dort hat es in einem Haus im Bereich der Heizanlage gebrannt. Die 28 Feuerwehrleute aus Markt Allhau und Buchschachen haben ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Räume verhindert. Verletzt wurde dabei niemand.

In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) hat es in einem Büro in der St Martins Therme gebrannt. Ein Adventkranz hat einen Tisch in Brand gesetzt. Ein Mitarbeiter konnte das Feuer selbst löschen, die alarmierte Feuerwehr konnte wieder abrücken.