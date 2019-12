Leichtes Plus im Weihnachtsgeschäft

Insgesamt gebe es im burgenländischen Handel heuer ein Plus von 1,5 Prozent, worüber man sich sehr freuen würde, sagte die Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Burgenland, Andrea Gottweis. Erwartet hatte man noch vor wenigen Wochen ein kleines Minus – mehr dazu in Weihnachten: Handel erwartet leichtes Minus. Manche Branchen hätten heuer besonders gepunktet, etwa der Sportartikelhandel oder die Spielwarenbranche. Diese hätten heuer ein besonderes Plus erwirtschaftet, so Gottweis.

Geschätzte 240 Millionen Euro Umsatz

Das wirke sich natürlich auch insgesamt auf die Branche aus. Österreichweit werden heuer im Weihnachtsgeschäft 1,66 Milliarden Euro ausgegeben. Heruntergerechnet auf das Burgenland wären das rund 240 Millionen Euro Umsatz, so Gottweis. Wirklich genaue Zahlen gebe es aber nicht.

ORF

Insgesamt rechnet man seitens der Wirtschaftskammer alleine im Burgenland mit rund 1,4 Millionen Packerln und Geschenken, die heuer unter den Christbäumen liegen. Bis 13.00 Uhr haben die Geschäfte am 24.12. geöffnet. Dann haben die Angestellten zwei Tage frei ehe sie sich für den nächsten Ansturm rüsten müssen: Umtauschen, Gutscheine einlösen und der Abverkauf nach Weihnachten.