Auto in die Rabnitz gestürzt

Ein Feuerwehrmitglied hatte den Pkw gegen 14.30 Uhr am Montagnachmittag entdeckt und den Notruf abgesetzt. Das teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland auf Nachfrage mit. Vom Fahrzeugbesitzer fehlte zunächst jede Spur.

Freiwillige Feuerwehr Lutzmannsburg

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr

Die Bezirkshauptmannschaft hatte daraufhin die Bergung des Fahrzeuges veranlasst. Die Feuerwehr Lutzmannsburg rückte mit vier Fahrzeugen aus, der Rettungsdienst wurde laut Landessicherheitszentrale nicht verständigt. Die Polizei versuchte am Montagnachmittag den Besitzer über die gefundenen Kennzeichentafeln ausfindig zu machen.

Keine Gefahr für die Umwelt

Das Auto befand sich laut Feuerwehrangaben in Schräglage in der Rabnitz und musste mit der Seilwinde eines Einsatzfahrzeugs sowie einem weiteren Seilzug gesichert werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind keine Betriebsflüssigkeiten ausgetreten. Eine unmittelbare Gefahr für die Umwelt bestand also nicht. Der Einsatz dauerte bis zum späten Montagnachmittag an. Unklar ist wie und wann das Fahrzeug in den Bach gestürzt ist. Der Fahrzeugbesitzer war vorerst nicht auffindbar. Die Polizei ermittelt.

Erst am Donnerstag war in Jois (Bezirk Neusiedl am See) im Bereich des Yachthafens ein Pkw in den Neusiedlersee gestürzt. Auch hier fehlte vom Fahrer zunächst jede Spur, die Polizei traf den Mann in weiterer Folge an seiner Wohnadresse an. Er gab an nach dem Konsum von Alkohol spazieren gefahren zu sein als es zu dem Unfall kam – mehr dazu in Auto landete teilweise im Neusiedler See.