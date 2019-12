„Licht ins Dunkel“ im Burgenland

Der Verein „Licht ins Dunkel“ fördert seit mehr als vier Jahrzehnten alljährlich hunderte Sozialprojekte in ganz Österreich, die sich für Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf einsetzen. Dies geschieht durch teilweise Übernahme von Therapiekosten und Heilbehelfen, durch Zuzahlungen für die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Unterstützung im Alltag, sowie durch finanzielle Beteiligung für behindertengerechte Transportmittel.

23 Projekte im ganzen Land unterstützt

Im Burgenland wurden beispielsweise Lernhilfen für das Kinderdorf Pöttsching (Bezirk Mattersburg) finanziert und das Malteser-Jugend-Sommercamp am Neusiedler See unterstützt. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung, beziehungsweise aus sozial stark benachteiligten Familien erhalten dadurch die Chance, an einem erholsamen, erlebnisreichen Urlaub teilzunehmen.

ORF/Mario Kanitsch

Im Vorjahr haben die Burgenländerinnen und Burgenländer insgesamt mehr als 600.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ gespendet. Und auch heuer zeigt sich das Burgenland wieder spendabel: Rund 94.000 Euro sind allein bei der Gala des Landeshauptmanns zusammen gekommen – mehr dazu in Große Spendengala für „Licht ins Dunkel“. Der „Radio Burgenland Aktionstag“ war ebenfalls erfolgreich: Den ganzen Tag über konnte das Publikum gegen eine Spendenzusage das Musikprogramm auf Radio Burgenland mitgestalten. 6.150 Euro wurden dabei gespendet.

Drei Stunden live aus dem Burgenland

Heute, am Heiligen Abend ist das ORF-Landesstudio in Eisenstadt wieder für Besucher geöffnet, alle Menschen sind eingeladen sich das Friedenslicht bei uns abzuholen und hinter die Kulissen von Licht ins Dunkel zu blicken. Drei Stunden Liveübertragung aus dem Burgenland gibt es von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr sowie von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Moderatorin Melanie Balaskovics erwartet die Spitzen aus Politik und Wirtschaft, sowie Vertreter der Kirchen und prominente Gäste am Spendentelefon.